Беглов анонсировал создание индустриального парка в «Шушарах-2»
Новый индустриальный парк обеспечит рабочими местами до 1,5 тысячи человек. Его создадут в производственной зоне «Шушары-2». Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал на рабочем совещании с членами городского правительства, сообщает пресс-служба Смольного.
Губернатор напомнил, что город заключил соглашение с инвестором о создании «Петербургского индустриального парка» на ПМЭФ несколько лет назад. В ближайшем будущем, по его словам, на неиспользуемой сейчас территории зоны «Шушары-2» появится масштабный научно-технический комплекс для изысканий в области добычи и переработки газа.
«Новое производство даст городу 1,5 тысячи рабочих мест и почти 45 миллиардов рублей инвестиций. Создание парка станет еще одним шагом к выполнению поручений Президента о технологическом лидерстве и импортозамещении»,— подчеркнул Беглов.
Между Крановым, Механическим и Николаевским проездами и улицей Ленина разместят 22 объекта капитального строительства. Для работы будущих производственных корпусов установят 48 трансформаторных подстанций.