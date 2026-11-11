Беглов анонсировал создание индустриального парка в «Шушарах-2»

Губернатор напомнил, что город заключил соглашение с инвестором о создании «Петербургского индустриального парка» на ПМЭФ несколько лет назад. В ближайшем будущем, по его словам, на неиспользуемой сейчас территории зоны «Шушары-2» появится масштабный научно-технический комплекс для изысканий в области добычи и переработки газа.