Курорт «Архыз» запускает ноябрьские акции: «Черная пятница» и «7 дней катания по ценам прошлого года»
Планируй зимний сезон выгодно
В преддверии открытия горнолыжного сезона 2026–2027 курорт «Архыз» подготовил для гостей сразу две специальные акции — «Черную пятницу» и тариф «7 дней катания по ценам прошлого года». Рассказываем, как спланировать зиму выгодно.
«Черная пятница»: 5 дней в Пиковом периоде, 5 ски-пассов для вечернего катания под звездами
Для тех, кто уже мысленно в январе и мечтает о новогодних праздниках на склоне, морозном утре, подъеме на канатной дороге в числе первых и трассах, только что причесанных ратраком.
В чем преимущества: кататься можно в любой период сезона, но максимальная выгода — в январе и феврале (Пиковый период. Дневное катание. Дни можно выбирать в любой последовательности, не обязательно подряд
Стоимость:
взрослый — 18 000 руб.
детский — 10 850 руб.
После заката склоны становятся совсем другими: теплый свет фонарей вдоль трасс, хруст свежего вельвета под кантами и россыпь звезд над головой.
Любые 5 вечеров с 18:00 до 22:00 — подряд или вразброс по всему сезону.
Стоимость:
взрослый — 8 750 руб.
детский — 5 250 руб.
Сроки акций:
«Черная пятница»** — стартует 11 ноября в 11:11 и продлится до 15 ноября.
«7 дней катания по цене прошлого года» — доступна до **30 ноября 2026 года.
7 дней в горах — почему выгодно купить ски-пасс сейчас?
С тарифом «7 дней в зимнем сезоне» можно заранее позаботиться о катании в Архызе и заметно сэкономить.
Выгоднее, чем покупать в сезоне, потому что сохранены цены прошлого года: 25 000 за взрослый ски-пасс и 16 350 за детский. Это ниже стоимости тарифов, которые будут действовать зимой.
Даты выбираете вы. Любые 7 дней дневного катания в сезоне 2026/2027, в любой последовательности. Одна большая поездка, несколько выходных или отдельные дни на склоне — решать вам.
Одна покупка — семь дней катания. Не нужно каждый раз оформлять новый ски-пасс. Страховку также можно купить один раз на все 7 дней.
Обратите внимание: страховка не включена в стоимость ски-пасса и приобретается отдельно — 200 за один день катания. Вечернее катание в тариф не входит.
Тариф доступен только в ноябре. В зимнем сезоне купить его по этим условиям уже не получится. Выбирайте свою зимнюю «семерку» — и до встречи на склонах Архыза!
Полезная информация
https://resort-arkhyz.ru/
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