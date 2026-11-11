НОВИКОМ опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2026 года

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) опубликовал финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2026 года. Чистая прибыль банка составила 22,6 млрд рублей. Из них 11,4 млрд рублей НОВИКОМ заработал в третьем квартале – больше, чем за все первое полугодие. Это рекордный квартальный результат за 33 года работы финансовой организации.