Подростка из Екатеринбурга арестовали за оправдание терроризма в интернете

По данным следствия, в период с августа по сентябрь подросток, являясь администратором канала в Telegram, опубликовал несколько видеороликов. Экспертиза выявила в них признаки пропаганды терроризма и призывы к совершению подобных действий. Противоправную деятельность фигуранта выявили сотрудники регионального управления ФСБ России в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Расследование дела продолжается.