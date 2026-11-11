Подростка из Екатеринбурга арестовали за оправдание терроризма в интернете
В Екатеринбурге 17-летний местный житель обвиняется в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили в управлении СКР по Свердловской области. По решению суда он помещен под стражу.
По данным следствия, в период с августа по сентябрь подросток, являясь администратором канала в Telegram, опубликовал несколько видеороликов. Экспертиза выявила в них признаки пропаганды терроризма и призывы к совершению подобных действий. Противоправную деятельность фигуранта выявили сотрудники регионального управления ФСБ России в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Расследование дела продолжается.
Помимо этого, в отношении того же подростка и еще троих лиц расследуется отдельное уголовное дело. Их подозревают в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), совершенном в отношении местного жителя в лесопарке на улице Амундсена.