«Архыз» открыл продажу ски-пассов «Черная пятница» и катание по ценам прошлого года
Планируй зиму в ноябре
В преддверии зимнего сезона 2026–2027 горнолыжный курорт «Архыз» запустил ноябрьскую распродажу. Гостям доступны две ключевые акции: традиционная «Черная пятница» и тариф «7 дней катания по ценам прошлого года», позволяющий зафиксировать стоимость отдыха до его начала.
Акция стартовала 11 ноября в 11:11 и продлится до 15 ноября. Курорт предлагает два типа абонементов.
Пять дней дневного катания: абонемент позволяет выбрать любые пять дней в течение всего сезона (максимальная выгода достигается в январе и феврале — Пиковый период). Дни не обязательно должны идти подряд. Стоимость: 18 тыс. руб. (взрослый), 10 850 руб. (детский).
Пять вечеров вечернего катания: любые пять дней с 18:00 до 22:00. Гостей ждут освещенные трассы, искусственный снег и вид на звездное небо.
Стоимость: 8 750 руб. (взрослый), 5 250 руб. (детский).
Семидневный тариф доступен для покупки до 30 ноября 2026 года. Он позволяет приобрести семь любых дней дневного катания в сезоне 2026/2027 по ценам 2025 года, что ниже тарифов, которые будут действовать зимой.
Стоимость: 25 тыс. руб. (взрослый), 16 350 руб. (детский). Дни можно использовать в любой последовательности — как одной неделей, так и отдельными выходными. Абонемент неперсонализированный, страховка (САО «РЕСО-Гарантия») не включена в стоимость (200 руб. в день) и оформляется отдельно. Вечернее катание в тариф не входит.
Приобрести акционные ски-пассы можно исключительно онлайн в интернет-магазине курорта. Для прохода на подъемники гостям не придется стоять в очередях в кассы: абонементы являются неперсонализированными и распечатываются в терминалах (pick-up-box) по коду покупки.
https://resort-arkhyz.ru/
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