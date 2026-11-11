«Архыз» открыл продажу ски-пассов «Черная пятница» и катание по ценам прошлого года

Стоимость: 25 тыс. руб. (взрослый), 16 350 руб. (детский). Дни можно использовать в любой последовательности — как одной неделей, так и отдельными выходными. Абонемент неперсонализированный, страховка (САО «РЕСО-Гарантия») не включена в стоимость (200 руб. в день) и оформляется отдельно. Вечернее катание в тариф не входит.