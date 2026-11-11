Спрос на новые автомобили в Самарской области вырос на 22,7%
Лидеры спроса — Lada Granta, HAVAL Jolion и Lada Vesta
За десять месяцев 2026 года спрос на новые машины в Самарской области увеличился на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость автомобиля составила 3 млн рублей. Об этом сообщили в «Авито Авто».
Самую высокую динамику среди брендов показал Belgee — интерес к марке вырос в 2,5 раза. На втором месте Tank (+85,4%), на третьем — JAECOO (+77,5%). Далее расположились HAVAL (+69,4%) и Jetour (+57,7%).
Среди отдельных моделей лидером стал HAVAL Jolion, которым интересовались в 2,7 раза чаще. Следом идут Belgee X70 (в 2,6 раза), HAVAL M6 (в 2,1 раза), Jetour Dashing и LADA Niva Travel (оба — в 2 раза). В топ-10 по росту спроса также вошли Chery Tiggo 7L (+96,3%), Tank 300 (+96,2%), Changan CS75 Plus (+58%), Lada Niva Legend (+45,9%) и Geely Monjaro (+41,5%).
По популярности лидирует Lada Granta (1,1 млн рублей), на втором месте HAVAL Jolion (2,6 млн рублей), на третьем — Lada Vesta (1,8 млн рублей). В пятерку также вошли TENET T7 (2,9 млн рублей) и TENET T4L (2,4 млн рублей), далее — Lada Iskra (1,5 млн рублей), Lada Niva Travel (1,6 млн рублей) и HAVAL M6 (2,2 млн рублей). Замыкают десятку лидеров Lada Niva Legend (1,2 млн рублей) и Tank 300 (4,9 млн рублей).
Средняя цена ряда моделей снизилась. Сильнее всего подешевел Belgee X70 — на 9,7%, до 2,8 млн рублей. Также снизились цены на Jetour Dashing (-7,7%, до 2,8 млн рублей), Chery Tiggo 7 Pro Max (-6,5%, до 2,8 млн рублей), OMODA C5 (-2,3%, до 2,7 млн рублей) и Geely Atlas (-2%, до 3,9 млн рублей).