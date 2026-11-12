Лазурит Архыз Hotel & Spa 5* представил новогоднюю шоу-программу «Мелодии и ритмы от Альп до Кавказа»
Отель Лазурит Архыз Hotel & Spa 5* в Карачаево-Черкесии анонсировал праздничную программу на новогоднюю ночь 2027 года.
Главным событием станет шоу «Мелодии и ритмы от Альп до Кавказа», которое объединит европейские ритмы и кавказские мотивы, сообщает пресс-служба отеля.
Как отмечается, концепция вечера построена на сочетании «итальянской страсти, французского куража и современных российских хитов». Музыкальное сопровождение охватит несколько десятилетий — от композиций 70-х и 80-х до актуальных танцевальных треков.
Для гостей выступят одни из лучших кавер-исполнителей и диджеев Москвы и Северного Кавказа. Особое внимание уделено гастрономической части. Шеф-повар подготовил авторское меню, в котором соседствуют оливье с красной икрой и осетрина в соусе киндзмари, а также традиционное кавказское мясное ассорти на мангале.
Стоимость участия только в новогодней программе ресторана варьируется от 36 тыс. руб. (зона Silver) до 55 тыс. руб. (зона Platinum) за человека. Цены действительны при бронировании до 30 ноября 2026 года. Для гостей отеля также действует пакетное предложение «Новогодний кураж» со скидкой 25%, включающее проживание, торжественный ужин и музыкальную шоу-программу (скидка распространяется на новогодний ужин с музыкальной шоу-программой).
Лазурит Архыз Hotel & Spa 5* — отель, расположенный в самом сердце Архыза, в шаговой доступности от современных горнолыжных трасс. Предлагает новый уровень роскоши и комфорта для самых взыскательных путешественников. Интерьеры вдохновлены глубиной лазурита и создают неповторимую атмосферу вдали от дома.
В отеле действует ресторан кавказской кухни «Лезгинка», где можно попробовать кулинарные шедевры из экологически чистых местных продуктов.
11 категорий современных дизайнерских номеров, где есть все необходимое для отдыха и много больше. В каждом — балкон с панорамным видом на горы. Горные вершины, розовеющие вдали,— это утро запомнится надолго.
Вдохновением для интерьеров послужил лазурит — редкий минерал, из которого веками делали дорогой пигмент, натуральный ультрамарин, который до XIX века часто ценился дороже золота.
ООО "АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 369152, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, с. Архыз, ул. В.И. Хубиева, д.4/2 ОГРН 1160917050117Реклама. 16+