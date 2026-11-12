Лазурит Архыз Hotel & Spa 5* представил новогоднюю шоу-программу «Мелодии и ритмы от Альп до Кавказа»

Стоимость участия только в новогодней программе ресторана варьируется от 36 тыс. руб. (зона Silver) до 55 тыс. руб. (зона Platinum) за человека. Цены действительны при бронировании до 30 ноября 2026 года. Для гостей отеля также действует пакетное предложение «Новогодний кураж» со скидкой 25%, включающее проживание, торжественный ужин и музыкальную шоу-программу (скидка распространяется на новогодний ужин с музыкальной шоу-программой).