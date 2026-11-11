Погрузка на железной дороге в Курской области в 2026 году достигла 14 млн тонн
С января по октябрь 2026 года на железной дороге в Курской области в вагоны и контейнеры было погружено 14,1 млн т грузов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель снизился на 4,4%, сообщила Московская железная дорога (МЖД) — филиал ОАО «РЖД». Тем не менее Курская область заняла первое место по объемам погрузки в числе регионов МЖД. На второй строчке — Московская область с 11,9 млн т.
В этом году на железной дороге в Курской области, помимо прочего, погружено:
руды железной и марганцевой — 10,5 млн т;
зерна — 1,4 млн т;
жмыхов — 1,2 млн т;
остальных продовольственных товаров — 577,4 тыс. т;
строительных грузов — 130 тыс. т;
сахара — 92,5 тыс. т;
продуктов перемола — 51,9 тыс. т;
«Всего в октябре 2026 года было погружено 1,2 млн т грузов, что на 41,7% меньше, чем за тот же месяц 2025-го»,— отмечает МЖД.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в этом году на железной дороге в Орловской области было погружено более 1 млн т грузов, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2025-го. По росту погрузки область вошла в число лидеров среди регионов МЖД.