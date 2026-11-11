Погрузка на железной дороге в Курской области в 2026 году достигла 14 млн тонн

С января по октябрь 2026 года на железной дороге в Курской области в вагоны и контейнеры было погружено 14,1 млн т грузов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель снизился на 4,4%, сообщила Московская железная дорога (МЖД) — филиал ОАО «РЖД». Тем не менее Курская область заняла первое место по объемам погрузки в числе регионов МЖД. На второй строчке — Московская область с 11,9 млн т.