Суд оштрафовал структуру Росавтодора за нарушения при строительстве трассы «Новороссия»
Арбитражный суд Донецкой Народной Республики привлек ФКУ «Упрдор „Тамань“» (подведомственное учреждение Росавтодора) к административной ответственности за неисполнение предписания Ростехнадзора, сообщается в материалах дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».
Как установил суд, Донецкое управление Ростехнадзора в ходе проверки выявило, что строительство и реконструкция объектов автомобильной дороги Р-280 «Новороссия» (Ростов-на-Дону—Мариуполь—Мелитополь—Симферополь) ведутся с нарушениями. В частности, работы осуществлялись без положительных заключений госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и пр.
По результатам проверки учреждению было выдано предписание об устранении нарушений в срок до 27 августа 2026 года. Однако, как отмечается в решении суда, в установленный срок пункты предписания выполнены не были. Ходатайство ФКУ «Упрдор „Тамань“» о продлении срока исполнения было отклонено надзорным органом.
Отмечается, что ранее, в августе 2026 года, учреждение уже привлекалось к ответственности за аналогичное правонарушение. С учетом этого суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.
Решение может быть обжаловано.