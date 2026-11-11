Суд оштрафовал структуру Росавтодора за нарушения при строительстве трассы «Новороссия»

По результатам проверки учреждению было выдано предписание об устранении нарушений в срок до 27 августа 2026 года. Однако, как отмечается в решении суда, в установленный срок пункты предписания выполнены не были. Ходатайство ФКУ «Упрдор „Тамань“» о продлении срока исполнения было отклонено надзорным органом.