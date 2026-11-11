В Самаре в числе самых высокооплачиваемых вакансий ноября — водитель-экспедитор и представитель банка
В Самаре в числе самых высокооплачиваемых вакансий ноября называют водителя-экспедитора категории «Е», представителя банка и врача ультразвуковой диагностики. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Водителю-экспедитору категории «Е» предлагают зарплату от 191 тыс. руб. Будущему сотруднику банка обещают оплату от 150 тыс. руб. Кандидату на должность врача ультразвуковой диагностики предлагают от 140 до 200 тыс. руб. в месяц и возможность частичной занятости.
Также в рейтинг вошли вакансия водителя погрузчика в крупной розничной сети (110-126 тыс. руб. и бесплатное питание) и вакансия менеджера по работе с клиентами (от 100 тыс. руб. и полис ДМС).
Также в самарском топе лучших предложений: вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.
В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи. Вакансии водителей на зарплату свыше 150 тыс. руб. в месяц — в топе вакансий Волгограда, Екатеринбурга, Самары, Уфы.