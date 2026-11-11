В Татарстане на покупку 357 квартир для детей-сирот выделят 1,6 млрд рублей

В рамках второго аукциона закупят еще 174 квартиры общей стоимостью 789,7 млн руб. Больше всего жилья приобретут в Казани — 91 квартиру. Еще 24 квартиры — в Алексеевском районе, 15 — в Азнакаевском, 14 — в Кукморском районе, остальные — в Арском, Верхнеуслонском, Агрызском, Апастовском, Алькеевском и Атнинском районах.