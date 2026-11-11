В Татарстане на покупку 357 квартир для детей-сирот выделят 1,6 млрд рублей
В Татарстане на приобретение 357 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направят 1,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета республики по закупкам.
По условиям первого аукциона на 830,5 млн руб. планируется приобрести 183 квартиры. Из них 80 расположены в Набережных Челнах, 42 — в Нижнекамском районе, 24 — в Лаишевском, 20 — в Мензелинском, остальные — в Новошешминском и Сармановском районах.
В рамках второго аукциона закупят еще 174 квартиры общей стоимостью 789,7 млн руб. Больше всего жилья приобретут в Казани — 91 квартиру. Еще 24 квартиры — в Алексеевском районе, 15 — в Азнакаевском, 14 — в Кукморском районе, остальные — в Арском, Верхнеуслонском, Агрызском, Апастовском, Алькеевском и Атнинском районах.
Площадь квартир должна составлять от 24 до 36 кв. м. Жилье необходимо передать с чистовой отделкой, кухней и санузлом.
Заказчиком выступает министерство земельных и имущественных отношений республики.