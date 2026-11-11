В Орле водопровод межвузовского студенческого кампуса готов на 88%

Готовность водопровода для межвузовского студенческого кампуса в Орле составляет 88%. Об этом сообщили в правительстве региона. Там отметили, что нижегородское ООО ПСК «Нефтегазмонтаж» Михаила Шихова планирует сдать объект и ввести его в эксплуатацию до конца года, хотя изначально контракт предусматривал завершение работ в ноябре.