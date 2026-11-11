В Орле водопровод межвузовского студенческого кампуса готов на 88%
Готовность водопровода для межвузовского студенческого кампуса в Орле составляет 88%. Об этом сообщили в правительстве региона. Там отметили, что нижегородское ООО ПСК «Нефтегазмонтаж» Михаила Шихова планирует сдать объект и ввести его в эксплуатацию до конца года, хотя изначально контракт предусматривал завершение работ в ноябре.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», контракт был заключен в начале 2025 года за 439,5 млн руб. при начальной цене 439 млн руб. Согласно порталу госзакупок, впоследствии стоимость работ выросла до 473,2 млн руб. Подрядчику уже оплатили 244,1 млн руб., при этом принято исполненных обязательств только на 15,1 млн руб. Несмотря на это, в правительстве региона уточняют, что первый этап уже выполнен. Он предполагал строительство водопровода протяженностью 2,6 км. По контракту сроком сдачи изначально значилось еще 1 июля 2025 года. Сейчас подрядчик благоустраивает территорию и занимается компенсационной высадкой деревьев.
Вторая очередь работ предусматривает водопровод протяженностью 4 км. По данным региональных властей, сейчас специалисты разрабатывают грунт, прокладывают трубопроводы и обратно засыпают их. Проложено более 75% труб.
Готовность самого кампуса к середине августа составляла 51%. Изначально его планировали ввести в эксплуатацию весной 2026-го, но в августе 2025-го допсоглашением к контракту сроки были сдвинуты на 2027-й. Сроком исполнения обязательств значится 27 декабря.
Строительством кампуса занимается московско-чеченское ООО «Смарт менеджмент», получившее контракт за 9,7 млрд руб. весной 2023 года. О начале возведения учебно-лабораторного корпуса стало известно в октябре 2024-го. К июлю 2026 года стоимость работ выросла до 15 млрд руб., следует из дополнительного соглашения к контракту.