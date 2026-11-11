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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кавказ

Северный обход Ставрополя встал из-за ямочного ремонта

На автодороге «Северный обход г. Ставрополя» из-за ремонтных работ образовался затор. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
11 и 12 ноября ориентировочно с 09:00 до 17:00 на участке с 3100-го по 3800-й км будут проводить ямочный ремонт и устранение колейности дорожного покрытия.
Маршруты объезда — через город Ставрополь и Грачевский район. Участникам дорожного движения рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Мария Хоперская