Северный обход Ставрополя встал из-за ямочного ремонта
На автодороге «Северный обход г. Ставрополя» из-за ремонтных работ образовался затор. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
11 и 12 ноября ориентировочно с 09:00 до 17:00 на участке с 3100-го по 3800-й км будут проводить ямочный ремонт и устранение колейности дорожного покрытия.
Маршруты объезда — через город Ставрополь и Грачевский район. Участникам дорожного движения рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты.