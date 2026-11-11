На Дону объявили ракетную опасность
Днем 11 ноября в Ростовской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Если вы на улице или в помещении, покиньте открытые участки, спуститесь в ближайшее укрытие, подземный переход или паркинг, если вы в транспорте покиньте его и найдите укрытие»,— говорится в сообщении.
При обнаружении на земле фрагментов или составных частей ракет необходимо сообщить по номеру «112».
В 13:03 ракетную опасность на территории региона отменили.