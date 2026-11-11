В Казани ликвидировали открытое горение на складе утеплителя
В Казани ликвидировали открытое горение на складе утеплителя на улице Журналистов. Возгорание произошло утром 11 ноября в одноэтажном складском здании частной компании, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.
Сообщение о пожаре поступило в 09:50. К 10:24 его локализовали на площади 200 кв. м, открытое горение ликвидировали в 11:35.
К ликвидации последствий привлекли 41 человека и 13 единиц техники, в том числе 31 сотрудника и семь единиц техники МЧС. Работы на месте продолжаются.