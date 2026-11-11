Росприроднадзор взыскивает с бизнесмена 67 млн рублей за вред почвам в Буденновске

Иск был подан в конце 2025 года. В феврале и марте 2026 года к разбирательству в качестве третьих лиц были привлечены Правительство Ставропольского края, региональная прокуратура, министерства природных ресурсов и финансов, администрация Буденновского муниципального округа, а также силовые структуры (Отдел МВД «Буденновский» и ГУ МВД по краю) и ООО «Первая русская винокурня Крутояр» из Элисты.