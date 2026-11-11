Росприроднадзор взыскивает с бизнесмена 67 млн рублей за вред почвам в Буденновске
Арбитражный суд Ставропольского края отложил на 18 ноября рассмотрение иска Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к индивидуальному предпринимателю Ивану Бастрыкину. Ведомство требует взыскать с бизнесмена 67,27 млн рублей в качестве возмещения вреда, причиненного почвам на земельном участке в городе Буденновске. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
На этом этапе рассмотрения дела подробности исковых требований не раскрываются. Согласно материалам дела, заседание перенесено в связи с необходимостью предоставления сторонами дополнительных доказательств. Судья повторно предложила ответчику провести в рамках дела судебную землеустроительную экспертизу. Перед экспертом планируется поставить вопросы о факте нахождения свалки на участке, ее площади и точной оценке ущерба, нанесенного объекту охраны окружающей среды.
В определении суда указано, что в случае отказа от проведения экспертизы решение будет вынесено по имеющимся в материалах дела доказательствам. Ответчику разъяснены риски: согласно статье 65 АПК РФ, каждая сторона обязана доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается.
Иск был подан в конце 2025 года. В феврале и марте 2026 года к разбирательству в качестве третьих лиц были привлечены Правительство Ставропольского края, региональная прокуратура, министерства природных ресурсов и финансов, администрация Буденновского муниципального округа, а также силовые структуры (Отдел МВД «Буденновский» и ГУ МВД по краю) и ООО «Первая русская винокурня Крутояр» из Элисты.