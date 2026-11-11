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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Средняя Волга

Пензенец получил условный срок за попытку контрабанды военного изделия

Преступление в интересах иностранного государства
Железнодорожный суд Пензы приговорил местного жителя Игоря Жердева к трем годам лишения свободы условно за попытку провезти через границу РФ опасный военный предмет. Осужденному также назначили два года испытательного срока, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

УФСБ России по Пензенской области / Коммерсантъ

По данным силовиков, господин Жердев планировал незаконно переместить через государственную границу России изделие военного назначения. Предмет предназначался для интересов иностранного государства. Преступную деятельность фигуранта установили во время оперативно-розыскных мероприятий регионального УФСБ.
43-летнего пензенца признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК России (контрабанда опасных объектов патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, а также материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники). Обвинительный приговор вынесла судья Наталья Пронькина 2 ноября 2026 года.
Марина Окорокова