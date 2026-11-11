Пензенец получил условный срок за попытку контрабанды военного изделия

43-летнего пензенца признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК России (контрабанда опасных объектов патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, а также материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники). Обвинительный приговор вынесла судья Наталья Пронькина 2 ноября 2026 года.