Пензенец получил условный срок за попытку контрабанды военного изделия
Преступление в интересах иностранного государства
Железнодорожный суд Пензы приговорил местного жителя Игоря Жердева к трем годам лишения свободы условно за попытку провезти через границу РФ опасный военный предмет. Осужденному также назначили два года испытательного срока, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
По данным силовиков, господин Жердев планировал незаконно переместить через государственную границу России изделие военного назначения. Предмет предназначался для интересов иностранного государства. Преступную деятельность фигуранта установили во время оперативно-розыскных мероприятий регионального УФСБ.
43-летнего пензенца признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК России (контрабанда опасных объектов патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, а также материалов, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники). Обвинительный приговор вынесла судья Наталья Пронькина 2 ноября 2026 года.