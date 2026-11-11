Ставрополье возглавило антирейтинг по падению выдач автокредитов в октябре

Жители Ставропольского края в октябре 2026 года оформили 1,8 тыс. автокредитов — на покупку новых автомобилей и автомобилей с пробегом. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 30,3% меньше, чем годом ранее, когда было выдано 2,6 тыс. кредитов. Регион стал лидером по снижению числа выдач среди 30 субъектов с наибольшим объемом автокредитования.