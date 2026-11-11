Ставрополье возглавило антирейтинг по падению выдач автокредитов в октябре
Жители Ставропольского края в октябре 2026 года оформили 1,8 тыс. автокредитов — на покупку новых автомобилей и автомобилей с пробегом. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 30,3% меньше, чем годом ранее, когда было выдано 2,6 тыс. кредитов. Регион стал лидером по снижению числа выдач среди 30 субъектов с наибольшим объемом автокредитования.
Заметнее всего выдачи также сократились в Краснодарском крае — на 29,8% и в Самарской области — на 26,6%.
Больше всего кредитов на автомобили в октябре 2026 года было выдано в Москве — 6,89 тыс., Московской области — 6,43 тыс. и Татарстане — 5,36 тыс.
В целом по России в октябре выдано 100,9 тыс. автокредитов — на 19,6% меньше, чем в октябре 2025 года (125,4 тыс.), и на 5,3% меньше сентябрьского показателя (106,5 тыс.).