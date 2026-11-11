Виктория Михайлова сменила Алексея Долгова на посту президента УБРиР
Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) 11 ноября утвердил на посту президента банка Викторию Михайлову, ранее занимавшую должность вице-президента — директора по рискам, сообщила пресс-служба банка. К исполнению новых обязанностей она приступает с 12 ноября.
«Возглавлявший УБРиР с 2023 года Алексей Долгов сосредоточится на реализации стратегических инициатив и взаимодействии с органами муниципальной и государственной власти в качестве члена совета директоров банка»,— говорится в сообщении.
Уральский банк реконструкции и развития основан в Свердловске в 1990 году. Сейчас крупнейший региональный банк на Урале по активам и собственному капиталу с головным офисом в Екатеринбурге. В 2023 году более 120 офисов банка представлено в 43 регионах России. После начала специальной военной операции (СВО) попал под санкции Австралии, Великобритании, Канады, США, Украины. В 2025 году к УБРиР был присоединен ВУЗ-банк, санация которого велась с 2015 года.
По данным пресс-службы, Виктория Михайлова работает в ПАО КБ «УБРиР» с 2013 года, начинала ведущим экономистом одного из подразделений. Под ее началом в банке была создана комплексная система управления рисками, позволяющая эффективно реагировать на меняющиеся макроэкономические обстоятельства и тенденции финансового рынка. Она лично участвовала в процессе финансового оздоровления АО «ВУЗ-Банк», которым занимался УБРиР по поручению Центробанка, а также в разработке перспективной стратегии развития банка до 2030 года.
«Наша задача — соединить богатый опыт и экспертизу банка с новыми технологиями и управленческими подходами для выхода на новые позиции в работе с населением и с бизнесом. Это позволит нам реализовать принципы, заложенные в стратегии банка до 2030 года, и достичь плановых финансовых результатов»,— прокомментировала Виктория Михайлова свое назначение.