Виктория Михайлова сменила Алексея Долгова на посту президента УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития основан в Свердловске в 1990 году. Сейчас крупнейший региональный банк на Урале по активам и собственному капиталу с головным офисом в Екатеринбурге. В 2023 году более 120 офисов банка представлено в 43 регионах России. После начала специальной военной операции (СВО) попал под санкции Австралии, Великобритании, Канады, США, Украины. В 2025 году к УБРиР был присоединен ВУЗ-банк, санация которого велась с 2015 года.