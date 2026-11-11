Саратовцы стали реже лечиться в других регионах

Всего в бюджете ТФОМС на 2026 год на оплату помощи саратовцам в других регионах заложено 1,6 млрд руб., поступления за лечение жителей других субъектов ожидаются свыше 500 млн руб. По итогам 2025 года саратовцы получили помощь в чужих регионах на 1,5 млрд руб. (на 9% больше, чем годом ранее), тогда как иногородние лечились в области на 524,4 млн руб. Преимущественно жители региона лечатся за пределами области по профилям «травматология-ортопедия», онкология, офтальмология и сердечно-сосудистые заболевания, предпочитая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В региональном минздраве среди причин выезда называли длительное ожидание лечения и территориальную близость соседних регионов.