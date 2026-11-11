Саратовцы стали реже лечиться в других регионах
Расходы ТФОМС на межтерриториальные расчеты снизились на 150 млн рублей
Доходы бюджета ТФОМС Саратовской области увеличены на 68 млн руб. относительно первоначальной редакции. Об этом говорили в областной думе на заседании комитета по социальной политике.
Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Саратовской области Сергей Заречнев сообщил, что доходная часть бюджета фонда на 2026 год относительно первоначальной редакции увеличена на 68 млн руб. Изменения произошли за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 17,2 млн руб. Еще 12 млн руб. поступили от санкций, предъявленных страховыми медицинскими организациями к медучреждениям, и 5,2 млн руб. — от штрафов, санкций и возмещения ущерба.
С учетом представленных изменений доходы бюджета ТФОМС на 2026 год планируются в размере 51,97 млрд руб., расходы — 52,76 млрд руб. Дефицит, таким образом, составит около 790 млн руб. Напомним, первоначально бюджет фонда был принят с доходами 51,9 млрд руб. (закон Саратовской области от 10 декабря 2025 года № 97-ЗСО).
Отвечая на вопросы депутатов, господин Заречнев подчеркнул, что застрахованные жители региона стали меньше лечиться в других субъектах. Расходы на межтерриториальные расчеты снизились на 150 млн руб.
22 сентября в облдуме по инициативе зампреда Романа Грибова состоялось отдельное совещание по межтерриториальным расчетам. Тогда господин Заречнев пообещал до конца года сэкономить на них 150 млн руб. и направить эти средства на финансирование областных учреждений здравоохранения, а поступления за лечение иногородних увеличить на 60 млн руб.
Всего в бюджете ТФОМС на 2026 год на оплату помощи саратовцам в других регионах заложено 1,6 млрд руб., поступления за лечение жителей других субъектов ожидаются свыше 500 млн руб. По итогам 2025 года саратовцы получили помощь в чужих регионах на 1,5 млрд руб. (на 9% больше, чем годом ранее), тогда как иногородние лечились в области на 524,4 млн руб. Преимущественно жители региона лечатся за пределами области по профилям «травматология-ортопедия», онкология, офтальмология и сердечно-сосудистые заболевания, предпочитая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В региональном минздраве среди причин выезда называли длительное ожидание лечения и территориальную близость соседних регионов.
Медицинские организации региона за отсутствие узких специалистов не штрафуют, однако, если в медорганизации нет какого-то профиля, она не получит на него финансирование. По словам Сергея Заречнева, в областных учреждениях возросла численность специалистов. В целом укомплектованность врачами государственных медучреждений области, как сообщил губернатор Роман Бусаргин, за пять лет выросла на 19,6% и достигла 73,6%.
Поправки к бюджету ТФОМС предстоит утвердить на заседании областной думы.