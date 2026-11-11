В Кисловодске из-за ремонта теплотрассы без отопления остались 21 дом и два детсада

«Специалисты коммунальных служб работают на теплотрассе, из-за чего пришлось временно остановить ЦТП на Велинградской. В зону отключения попал 21 жилой дом, а также два детских сада и военно-учетный стол. Сейчас бригады на месте, ремонтные работы уже начаты. Держу ситуацию на личном контроле. Как только повреждение будет устранено, подача тепла в дома и социальные учреждения будет восстановлена в полном объеме», — рассказал мэр города.