В Саратовской области беженцам и переселенцам бесплатно восстановят документы

Поправки также расширяют поддержку и для других уязвимых категорий граждан. Право на бесплатную юридическую помощь получили инвалиды III группы, а также родители, ограниченные или лишённые родительских прав, если они обращаются за содействием в отмене ограничений или восстановлении своих прав. Дополнительно были уточнены технические формулировки, касающиеся различных видов пенсий и обучающихся в образовательных организациях, чтобы исключить правовую неопределённость на практике.