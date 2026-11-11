В Саратовской области беженцам и переселенцам бесплатно восстановят документы
Законопроект не подразумевает дополнительных бюджетных трат
В Саратовской области расширяются случаи оказания бесплатной юридической помощи. Этот вопрос обсуждался в областной Думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Первый заместитель министра труда и социальной защиты региона Наталия Гурьева сообщила о необходимости внести изменения в профильный закон, а саму законодательную инициативу внес губернатор Роман Бусаргин.
Одной из главных причин корректировок стало расширение сети предоставления услуг с 1 октября 2026 года. На базе Центра коммуникаций по вопросам социальной защиты населения создано государственное юридическое бюро, которое полноценно заработает до конца текущего года. Начальник управления организационно-правовой работы министерства Лариса Водянникова пояснила, что отдельные формулировки регионального закона уточняются с учётом появления этой новой структуры.
Кроме того, региональный закон приводится в соответствие с федеральным законодательством. Ранее беженцам и вынужденным переселенцам уже была предусмотрена помощь в вопросах разрешения на временное проживание, вида на жительство, удостоверения беженца, предоставления временного убежища и приема в гражданство России. Теперь к этому перечню добавляется восстановление утраченных документов, необходимых для решения данных вопросов, а также установление фактов, имеющих юридическое значение.
Поправки также расширяют поддержку и для других уязвимых категорий граждан. Право на бесплатную юридическую помощь получили инвалиды III группы, а также родители, ограниченные или лишённые родительских прав, если они обращаются за содействием в отмене ограничений или восстановлении своих прав. Дополнительно были уточнены технические формулировки, касающиеся различных видов пенсий и обучающихся в образовательных организациях, чтобы исключить правовую неопределённость на практике.
Специалисты государственных бюро и адвокаты будут проводить устные и письменные консультации, помогать в составлении заявлений и жалоб, представлять интересы граждан в судах и муниципальных органах, а также заниматься правовым просвещением. Принятие законопроекта не потребует дополнительных финансовых вливаний из бюджета, поскольку новое бюро создается на базе уже существующего подведомственного учреждения. Инициатива получила положительные заключения и будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании Саратовской областной Думы.