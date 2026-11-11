За год у жителей Казани спрос на размещение в отелях в Азии вырос на 17%

Наиболее заметно вырос спрос на размещение в Китае — на 26%. В Таиланде количество бронирований увеличилось на 17%, в Японии — на 6%. Эти страны также входят в число самых популярных азиатских направлений наряду с Вьетнамом, Южной Кореей, Мальдивами и Малайзией.