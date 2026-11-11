За год у жителей Казани спрос на размещение в отелях в Азии вырос на 17%
В этом году спрос на бронирование отелей и апартаментов в странах Азии среди жителей Казани увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом. На азиатские направления приходится 12% всех зарубежных бронирований туристов из столицы Татарстана, сообщила пресс-служба сервиса «Островок».
Наиболее заметно вырос спрос на размещение в Китае — на 26%. В Таиланде количество бронирований увеличилось на 17%, в Японии — на 6%. Эти страны также входят в число самых популярных азиатских направлений наряду с Вьетнамом, Южной Кореей, Мальдивами и Малайзией.
Средняя стоимость забронированной ночи в отелях Азии на период с ноября этого года по март следующего составляет 10,9 тыс. руб. Это на 4% больше, чем годом ранее. Дешевле всего размещение обходится в Индии (7,4 тыс. руб. за ночь), Таиланде (7,7 тыс.) и Вьетнаме (8,8 тыс.). В Китае средняя цена составляет 11,6 тыс. руб., в Японии — 12,1 тыс.
Чаще всего жители Казани бронируют трехзвездочные отели — на них приходится 42% заказов.