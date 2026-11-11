Капремонт школы в селе Розовка Ставрополья оценили в 83,7 млн рублей
Школу в селе Розовка Минераловодского округа Ставропольского края планируют капитально отремонтировать в 2027 году. Соответствующий контракт размещен на портале госзакупок.
Согласно документам, работы должны начаться 1 января. Подрядчику предстоит отремонтировать внутренние помещения школы, заменить электроснабжение, системы вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации.
Кроме того, в здании модернизируют пожарную и охранную сигнализации, локальную вычислительную сеть и телефонию. На капремонт выделят 83,7 млн рублей, завершить работы должны к 1 августа 2027 года.