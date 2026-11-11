Колхоз «Кировский» потребовал от «Шахтоуправления Садкинское» 174 млн рублей за ущерб от добычи антрацита

Конфликт между аграриями и добытчиками угля имеет давнюю историю. В рамках предыдущего иска по делу колхоз уже пытался взыскать 5 млн рублей и обязать шахту провести обследование разрушающихся зданий. Однако в апреле 2025 года суд отказал истцу в удовлетворении требований, а в 2023 году Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в принятии обеспечительных мер, указав на отсутствие достоверных доказательств того, что непринятие запрета на горные работы сделает невозможным исполнение будущего решения суда.4 источника Местные жители ранее жаловались на появление провалов в земле, трещины в постройках и загрязнение территории серой пылью.