Колхоз «Кировский» потребовал от «Шахтоуправления Садкинское» 174 млн рублей за ущерб от добычи антрацита
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление колхоза «Кировский» к ООО «Шахтоуправление «Садкинское» о взыскании 173,88 млн рублей ущерба. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 17 декабря 2026 года.
Согласно материалам дела, сельскохозяйственное предприятие, расположенное в хуторе Евсеевский, требует возмещения вреда, причиненного его имуществу в результате подземной разработки Садкинского антрацитового месторождения в Белокалитвинском районе. Помимо основной суммы ущерба, колхоз просит взыскать 100 тысяч рублей на оплату юридических услуг.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Шахтоуправление "Садкинское"» зарегистрировано в 2004 года в Белокалитвинском районе. Основной вид деятельности — добыча антрацита подземным способом. Уставный капитал компании составляет 114 млн рублей. Управляющая компания ООО УК «Южуголь». Выручка компании за 2025 год составила 6,55 млрд рублей, прибыль — 8,99 млн рублей.
Конфликт между аграриями и добытчиками угля имеет давнюю историю. В рамках предыдущего иска по делу колхоз уже пытался взыскать 5 млн рублей и обязать шахту провести обследование разрушающихся зданий. Однако в апреле 2025 года суд отказал истцу в удовлетворении требований, а в 2023 году Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в принятии обеспечительных мер, указав на отсутствие достоверных доказательств того, что непринятие запрета на горные работы сделает невозможным исполнение будущего решения суда.4 источника Местные жители ранее жаловались на появление провалов в земле, трещины в постройках и загрязнение территории серой пылью.
ООО «Шахтоуправление «Садкинское» ведет добычу на одном из крупнейших антрацитовых месторождений региона.
В определении судья обязала ответчика представить отзыв на иск, основанный на нормах права и фактических обстоятельствах, а сторонам предложила принять меры по досудебному урегулированию спора. Суд также разъяснил участникам их право на заключение мирового соглашения, в случае утверждения которого истцу может быть возвращено 70% уплаченной государственной пошлины.