Умер бывший пресс-атташе воронежского «Факела» Алексей Печатов

Алексей Печатов родился в январе 1967 года в Воронеже. Играл в футбол на позиции полузащитника. Является воспитанником воронежских спортшкол «Трудовые резервы» и «Металлист». Выступал за «Факел» в 1984 году. Окончил карьеру в 2002-м в команде «Энергия» из Таловой. Журналистское образование получил в Воронежском государственном университете, который окончил в 1996 году.