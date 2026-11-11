Умер бывший пресс-атташе воронежского «Факела» Алексей Печатов
Во вторник, 10 ноября, на 60-м году ушел из жизни воронежский спортивный журналист Алексей Печатов, занимавший пост пресс-атташе ФК «Факел» в середине 2000-х. Прощание с ним состоится 12 ноября в 13:00 в патологоанатомическом отделении БСМП №1 (проспект Патриотов, 23). Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
«Алексей был заметным журналистом, который работал в спортивном еженедельнике "Игрок", сотрудничал с различными газетами, каналами и радиостанциями города»,— говорится в сообщении клуба.
Алексей Печатов родился в январе 1967 года в Воронеже. Играл в футбол на позиции полузащитника. Является воспитанником воронежских спортшкол «Трудовые резервы» и «Металлист». Выступал за «Факел» в 1984 году. Окончил карьеру в 2002-м в команде «Энергия» из Таловой. Журналистское образование получил в Воронежском государственном университете, который окончил в 1996 году.