В Саратовской области десятки выпускников не получили школьный аттестат
Четверо набрали максимальный балл сразу по двум дисциплинам
В Саратовской области не всем школьникам удается получить аттестат по итогам учебного года. Статистику итоговой аттестации представили в областной думе на заседании комитета по образованию и культуре.
Министр образования региона Александр Блатман сообщил, что в 2026 году государственная итоговая аттестация (ГИА) прошла в штатном режиме, без организационных нарушений. Всего к сдаче экзаменов были зарегистрированы 9 635 одиннадцатиклассников и 25 028 девятиклассников.
По результатам ЕГЭ аттестат о среднем общем образовании получили 9 590 человек (99,5% от общего числа выпускников 11-х классов — “Ъ”). Не преодолели минимальный порог и не получили документ об образовании 52 человека (в 2025 году таких выпускников было 69 — “Ъ”). Также глава ведомства отметил успехи лучших учеников: золотые медали вручили 9,83% выпускников, серебряные — 7,49%. Количество работ, оцененных на 100 баллов, выросло до 93 по 11 предметам. Четверо выпускников региона, как и в прошлом году, набрали максимальный балл сразу по двум дисциплинам.
Что касается девятиклассников (ОГЭ), аттестаты об основном общем образовании получили 97,36% учащихся, в том числе 5,8% — с отличием. Не получили аттестат 2,6% выпускников, что на 1% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Совокупный показатель выбора предметов естественно-научного цикла в 2026 году составил 35,3%. Самыми востребованными предметами по выбору у девятиклассников стали география (49,4%) и обществознание (44,7%).
При этом глава профильного ведомства обратил внимание на проблемные зоны. «Серьезного детального анализа требует результативность по математике, — подчеркнул Александр Блатман. — Качество знаний в этом году снизилось на 5,5%». Именно математика традиционно является основной причиной, по которой выпускники не могут получить аттестат с первой попытки.