В Саратовской области десятки выпускников не получили школьный аттестат

По результатам ЕГЭ аттестат о среднем общем образовании получили 9 590 человек (99,5% от общего числа выпускников 11-х классов — “Ъ”). Не преодолели минимальный порог и не получили документ об образовании 52 человека (в 2025 году таких выпускников было 69 — “Ъ”). Также глава ведомства отметил успехи лучших учеников: золотые медали вручили 9,83% выпускников, серебряные — 7,49%. Количество работ, оцененных на 100 баллов, выросло до 93 по 11 предметам. Четверо выпускников региона, как и в прошлом году, набрали максимальный балл сразу по двум дисциплинам.