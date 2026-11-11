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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Режим повышенной готовности из-за засухи ввели в 38 районах Ростовской области

Режим повышенной готовности из-за угрозы чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной почвенной засухой, действует в 38 районах Ростовской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Среди районов, где введен режим, — Азовский, Аксайский, Багаевский, Сальский и Миллеровский. Он также распространяется на Кагальницкий, Пролетарский, Цимлянский и Мясниковский районы.
Региональному минсельхозу поручено организовать еженедельный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве и при возможной гибели сельхозкультур произвести корректировку структуры посевных площадей.
Кроме того, в регионе сформируют комиссию, которая определит площадь возможной гибели сельхозкультур и рассчитает сумму ущерба.
Мария Хоперская