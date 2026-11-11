Дело в отношении директора жилфонда в Ростове дополнили взяткой и крупным мошенничеством

По версии следствия, в 2026 году подозреваемый, действуя по предварительному сговору с самозанятым гражданином, занятым в строительной сфере, подписал акт приемки работ по капитальному ремонту 13 муниципальных квартир, достоверно зная, что работы выполнены не в полном объеме. За подписание документа директор получил от второго фигуранта денежную взятку в особо крупном размере.