Дело в отношении директора жилфонда в Ростове дополнили взяткой и крупным мошенничеством
В Ростове-на-Дону в отношении директора муниципального учреждения возбуждено уголовное дело о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
В ходе расследования ранее возбужденного дела о превышении должностных полномочий против 48-летнего директора учреждения, управляющего специализированным муниципальным жилищным фондом, установлены обстоятельства иных преступлений. Новое дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2026 году подозреваемый, действуя по предварительному сговору с самозанятым гражданином, занятым в строительной сфере, подписал акт приемки работ по капитальному ремонту 13 муниципальных квартир, достоверно зная, что работы выполнены не в полном объеме. За подписание документа директор получил от второго фигуранта денежную взятку в особо крупном размере.
В отношении взяткодателя также возбуждено дело — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Дела возбуждены на основании материалов, представленных УФСБ России по Ростовской области.
Ранее суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.