Начальнику службы мастерских МУП «КТТУ» усилили наказание за получение взятки

Ленинский районный суд Краснодара признал господина Белянского виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По материалам дела, с февраля 2021 года по март 2023 года он получил от участников организованной группы 210,9 тыс. руб. за содействие коммерческой компании «НИТавто» в заключении с КТТУ договоров на поставку запасных частей без проведения торгов, а также в их подписании, оплате и приемке товара. В том числе речь шла о документах, оформленных с ошибками.