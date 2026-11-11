Начальнику службы мастерских МУП «КТТУ» усилили наказание за получение взятки
Краснодарский краевой суд увеличил с 2,4 млн до 3 млн руб. штраф бывшему начальнику службы мастерских муниципального «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» (КТТУ) Сергею Белянскому, осужденному за получение взятки. Кроме того, срок запрета на деятельность, связанную с заключением и исполнением государственных контрактов, увеличен с пяти до шести лет. Приговор вступил в законную силу, передает объединенная пресс-служба судов региона.
Ленинский районный суд Краснодара признал господина Белянского виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По материалам дела, с февраля 2021 года по март 2023 года он получил от участников организованной группы 210,9 тыс. руб. за содействие коммерческой компании «НИТавто» в заключении с КТТУ договоров на поставку запасных частей без проведения торгов, а также в их подписании, оплате и приемке товара. В том числе речь шла о документах, оформленных с ошибками.
Первоначально суд назначил Сергею Белянскому штраф в размере 2,4 млн руб. и запретил на пять лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в муниципальных унитарных предприятиях. Полученную взятку постановили конфисковать в доход государства.
Краснодарский краевой суд, рассмотрев апелляцию, изменил приговор, увеличив штраф до 3 млн руб. и продлив срок запрета до шести лет. Ограничение распространяется на деятельность, связанную с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в сфере заключения и исполнения государственных контрактов. Вину подсудимый признал полностью.