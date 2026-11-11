Суд отправил в колонию жителей Сургута за избиение и вымогательство денег

Следствие установило, что инцидент с нападением на человека по малозначительному поводу произошел в конце июля 2025 года. Его несколько раз ударили по лицу, затем фигуранты на своей машине вывезли потерпевшего в район ГРЭС. Там его продолжили избивать, угрожая гвоздодером, при этом требовали 300 тыс. руб. Через некоторое время они вместе приехали домой к потерпевшему. Его продолжили избивать, угрожали молотком, требуя деньги.