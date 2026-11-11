Суд отправил в колонию жителей Сургута за избиение и вымогательство денег
Суд в Сургуте назначил двум местным жителям 7 лет 4 месяца и 8 лет 1 месяц колонии строгого режима, признав виновными в разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и похищении у гражданина паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
Следствие установило, что инцидент с нападением на человека по малозначительному поводу произошел в конце июля 2025 года. Его несколько раз ударили по лицу, затем фигуранты на своей машине вывезли потерпевшего в район ГРЭС. Там его продолжили избивать, угрожая гвоздодером, при этом требовали 300 тыс. руб. Через некоторое время они вместе приехали домой к потерпевшему. Его продолжили избивать, угрожали молотком, требуя деньги.
Жертва пыталась оформить микрозаймы, но ему было отказано. Знакомый потерпевшего по его просьбе отправил 10 тыс. руб. Перед тем как уйти из квартиры, обвиняемые забрали несколько сотовых телефонов, планшет, клавиатуру, а также паспорт жертвы. В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была доказана.