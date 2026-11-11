Над Самарской областью перехвачены вражеские беспилотники
В регионе объявлялись ракетная и беспилотная опасности
Вражеские беспилотники были перехвачены и уничтожены над Самарской областью в ночь на среду, 11 ноября. Всего над Россией было ликвидировано 627 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В регионе объявлялся режим ракетной, а затем беспилотной опасности. Также угроза атаки БПЛА объявлялась в Оренбуржье и Ульяновской области.
Над Ульяновской областью были сбиты четыре беспилотника. В настоящее время в регионах объявлен отбой беспилотной угрозы.