Полномочия мэра Арзамаса будет исполнять Михаил Гусев
Первый замглавы администрации города Арзамаса Нижегородской области Михаил Гусев назначен временно исполняющим полномочия (врип) мэра. Об этом в своих соцсетях сообщил бывший мэр Александр Щелоков.
Он уточнил, что врип главы назначен губернатором Глебом Никитиным до избрания нового главы МСУ.
Задачами ближайшего периода для Михаила Гусева бывший глава назвал завершение работ по объектам текущего года, внесение бюджета на 2027 год и запуск плана работы на будущий год.