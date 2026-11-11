Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Черноземье

Дрон атаковал парковку больницы в Курской области: есть пострадавший

Беспилотник ударил по парковке Рыльской ЦРБ в Курской области. В результате атаки ранен 41-летний мужчина. У пострадавшего диагностировали слепое осколочное ранение голени. Об этом 11 ноября рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Егор Снетков / Коммерсантъ

«К счастью, травма несерьезная. Врачи оказали ему первую помощь и будут наблюдать амбулаторно»,— сообщил глава региона.
По информации господина Хинштейна, за прошлые сутки — с 9:00 вторника, 10 ноября, до 9:00 среды — в Курской области сбили 41 беспилотник. Трижды артиллерия била по отселенным районам. Дважды беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. В результате ударов в селе Илек Беловского района повреждены стены, кровля и остекление частного дома. Погибших и пострадавших нет.

Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 627 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье, помимо Курской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской и Орловской областях.

Денис Данилов