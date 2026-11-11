Дрон атаковал парковку больницы в Курской области: есть пострадавший

По информации господина Хинштейна, за прошлые сутки — с 9:00 вторника, 10 ноября, до 9:00 среды — в Курской области сбили 41 беспилотник. Трижды артиллерия била по отселенным районам. Дважды беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. В результате ударов в селе Илек Беловского района повреждены стены, кровля и остекление частного дома. Погибших и пострадавших нет.