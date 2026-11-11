Кассация отказала РЖД во встречном иске к «Тамбовэнерго»

Иск «Россетей» связан со взысканием задолженности по соглашению о компенсации затрат на переустройство электросетевых объектов. Он был подан в мае 2026 года. Согласно материалам дела, компания требует 329,5 млн руб. основного долга, 20,4 млн руб. пеней за просрочку второго платежа за период с 28 февраля по 8 мая 2026 года, а также 2,2 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, заявлены требования о начислении пеней по ставке 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ на сумму долга 253,5 млн руб. начиная с 9 мая 2026 года по дату фактической оплаты.