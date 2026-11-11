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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Черноземье

Кассация отказала РЖД во встречном иске к «Тамбовэнерго»

Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу ОАО «РЖД» и оставил в силе решения первой и апелляционной инстанций по спору с тамбовским филиалом ПАО «Россети Центр» — «Тамбовэнерго» — о возврате железнодорожникам встречного иска. Заявление энергетиков на 352,2 млн руб. при этом продолжает рассматриваться. Это следует из арбитражной картотеки.

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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  • Иск «Россетей» связан со взысканием задолженности по соглашению о компенсации затрат на переустройство электросетевых объектов. Он был подан в мае 2026 года. Согласно материалам дела, компания требует 329,5 млн руб. основного долга, 20,4 млн руб. пеней за просрочку второго платежа за период с 28 февраля по 8 мая 2026 года, а также 2,2 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, заявлены требования о начислении пеней по ставке 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ на сумму долга 253,5 млн руб. начиная с 9 мая 2026 года по дату фактической оплаты.

  • РЖД, в свою очередь, пыталось оспорить условие дополнительного соглашения № 1 от 16 декабря 2025 года в части включения в итоговую денежную компенсацию налога на прибыль, рассчитанного как фиксированный процент от капитальных вложений, в размере 334,6 млн руб.

Суды, возвращая встречный иск, указали, что первоначальные требования основаны на действующих условиях дополнительного соглашения, а встречное не исключает удовлетворение заявления «Тамбовэнерго». По мнению судов, совместное рассмотрение споров не привело бы к более быстрому и правильному разрешению дела, поскольку требования имеют различный предмет доказывания и самостоятельный круг доказательств.
Ближайшее заседание по иску филиала «Россетей» к РЖД должно было состояться 10 ноября, но его перенесли на 1 декабря.
В начале сентября «Тамбовэнерго» подало к железнодорожникам еще три иска — на 428 млн руб. в сумме. Согласно арбитражной картотеке, они приняты к производству, заседания назначены на 26 ноября.
Алина Морозова