Оренбуржье получит более 328 млн рублей из федерального бюджета на поддержку сельхозпроизводителей

Оренбургская область оказалась в числе 22 областей, которым Правительство РФ направит свыше 13 млрд руб. на компенсацию части затрат для обработки земель, внесения удобрений, подготовки посадочного материала для сева озимых под урожай 2027 года. Регион получит более 328 млн руб. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев.