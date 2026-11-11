Оренбуржье получит более 328 млн рублей из федерального бюджета на поддержку сельхозпроизводителей
Оренбургская область оказалась в числе 22 областей, которым Правительство РФ направит свыше 13 млрд руб. на компенсацию части затрат для обработки земель, внесения удобрений, подготовки посадочного материала для сева озимых под урожай 2027 года. Регион получит более 328 млн руб. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев.
По словам главы Оренбургской области, с помощью федерального и регионального финансирования аграрии смогут провести необходимые работы на площади более 140,3 тыс. га. Такие меры «будут способствовать укреплению продовольственной безопасности страны и обеспечению потребностей внутреннего рынка».
Евгений Солнцев отмечает, что Оренбуржье является лидером по выращиванию зерновых и зернобобовых в стране, первым по твердой пшенице.