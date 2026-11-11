В Азове дроппер получил 2,5 года колонии за обналичивание 700 тысяч рублей
Азовский городской суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, признанному виновным в неправомерном обороте средств платежей (ч. 5, 6 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Как установлено в суде с участием государственного обвинителя, в январе этого года мужчина незаконно приобрел три банковские карты, оформленные на посторонних лиц, а также данные для доступа к счетам. На эти карты поступило около 700 тыс. рублей от граждан, обманутых мошенниками. Полученные деньги фигурант за вознаграждение обналичил и передал курьеру.
С учетом предыдущей судимости суд назначил виновному наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
По позиции государственного обвинения денежные средства, полученные в результате преступлений, а также три смартфона конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.