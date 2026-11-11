В Азове дроппер получил 2,5 года колонии за обналичивание 700 тысяч рублей

Как установлено в суде с участием государственного обвинителя, в январе этого года мужчина незаконно приобрел три банковские карты, оформленные на посторонних лиц, а также данные для доступа к счетам. На эти карты поступило около 700 тыс. рублей от граждан, обманутых мошенниками. Полученные деньги фигурант за вознаграждение обналичил и передал курьеру.