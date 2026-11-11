В Нижнекамске построят гостиницу, ресторан и теннисный центр за 1,2 млрд рублей
В Нижнекамске планируют реализовать три инвестиционных проекта общей стоимостью 1,2 млрд руб. В городе построят гостиницу, ресторан и теннисный центр, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана.
Крупнейшим проектом станет строительство трехзвездочной гостиницы «Юность» на 100 номеров рядом с Нижнекамскими термами. Объем инвестиций оценивается в 600 млн руб., запуск запланирован на 2030 год. Предполагается, что проект позволит создать 60 рабочих мест.
Еще около 200 млн руб. планируют вложить в двухэтажный ресторан «Печь, тесто и мангал» на 200 мест с летней площадкой на 100 гостей в парке «Нефтехимиков». Это также позволит создать 60 рабочих мест.
Кроме того, за 400 млн руб. в городе хотят построить крытый центр большого и падел-тенниса с восемью кортами — по четыре для каждого вида спорта. Его запуск намечен на январь 2029 года.