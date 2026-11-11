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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кавказ

На Эльбрусе открылся сезон катания на верхней трассе «Гарабаши — Мир»

На курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии сегодня открывается сезон катания на верхней трассе «Гарабаши — Мир». Об этом сообщил полпред Президента РФ в СКФО.
Остальные участки будут доступны лыжникам и сноубордистам по мере оснежения и в зависимости от погодных условий.
Официальный старт горнолыжного сезона запланирован на первые выходные декабря. В этом году он пройдет в формате гастрофестиваля: местные предприниматели представят свои заведения и продукцию на поляне Азау.
Мария Хоперская