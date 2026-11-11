В отношении главы сельского поселения Отрадненского района расследуют дело о мошенничестве

Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки соблюдения земельного законодательства. По версии надзорного ведомства, в 2024 году глава поселения, действуя из корыстной заинтересованности и минуя установленную процедуру предоставления земли, фальсифицировал сведения в похозяйственных книгах и выдавал подложные выписки из них. Таким способом два участка в хуторе Байбарис перешли в собственность местных жителей, а еще один — в собственность самого чиновника.