В отношении главы сельского поселения Отрадненского района расследуют дело о мошенничестве
В отношении главы Передовского сельского поселения Отрадненского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По данным прокуратуры Краснодарского края, чиновник помог двум местным жителям незаконно оформить в собственность земельные участки, а еще один участок площадью 5 тыс. кв. м присвоил себе.
Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки соблюдения земельного законодательства. По версии надзорного ведомства, в 2024 году глава поселения, действуя из корыстной заинтересованности и минуя установленную процедуру предоставления земли, фальсифицировал сведения в похозяйственных книгах и выдавал подложные выписки из них. Таким способом два участка в хуторе Байбарис перешли в собственность местных жителей, а еще один — в собственность самого чиновника.
Ущерб от действий должностного лица прокуратура оценила более чем в 500 тыс. руб. Материалы проверки направили в следственный орган, который возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159, п. «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК РФ. Расследование находится на контроле районной прокуратуры.