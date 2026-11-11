Карантином охвачены 44 нижегородских детсада и школы
Два класса двух школ и 47 групп 42 детских садов Нижегородской области закрыты на карантин в Нижегородской области по состоянию на 10 ноября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За неделю в регионе респираторными инфекциями заразились более 11 тыс. человек, что ниже среднемноголетнего уровня.
По данным ведомства, случаи гриппа пока единичны. Доминирует риновирус, также выделены аденовирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы, парагрипп и микоплазма.
В Нижегородскую область поступило 1,05 млн доз вакцины против гриппа. К 11 ноября прививку сделали 808 тыс. человек, или 26,6% населения региона.