В Дагестане учредили День дагестанской журналистики
В Дагестане ежегодно 27 февраля будут отмечать День дагестанской журналистики. Указ об учреждении нового праздника подписал глава республики Фёдор Щукин.
По словам руководителя региона, новый праздник — также дань памяти журналистам, погибшим, оставаясь верными профессиональному долгу.
«В сложные 1990-е и начале 2000-х годов республика потеряла ярких представителей журналистского сообщества. Среди них — Магомедсалих Гусаев, Загир Арухов, Гарун Курбанов, Гаджи Абашилов, Ильяс Шурпаев и другие»,— отметил господин Щукин.