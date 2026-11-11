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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане учредили День дагестанской журналистики

В Дагестане ежегодно 27 февраля будут отмечать День дагестанской журналистики. Указ об учреждении нового праздника подписал глава республики Фёдор Щукин.
По словам руководителя региона, новый праздник — также дань памяти журналистам, погибшим, оставаясь верными профессиональному долгу.
«В сложные 1990-е и начале 2000-х годов республика потеряла ярких представителей журналистского сообщества. Среди них — Магомедсалих Гусаев, Загир Арухов, Гарун Курбанов, Гаджи Абашилов, Ильяс Шурпаев и другие»,— отметил господин Щукин.
Мария Хоперская