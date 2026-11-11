Донскому МЧС передали три комплекса защиты от БПЛА
Управление МЧС по Ростовской области получило оборудование для защиты от беспилотников. Три комплекса радиоэлектронного подавления «Капюшон» спасателям передало региональное управление Росимущества.
Как уточнили в ведомстве, новая техника позволит специалистам вовремя реагировать на воздушные угрозы и обеспечивать безопасность на территории региона.
С помощью этих станций подразделения смогут эффективнее противостоять атакам беспилотных летательных аппаратов при выполнении служебных задач.