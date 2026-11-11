В Кабардино-Балкарии автомобилист сбил несовершеннолетнего всадника на лошади

По предварительным данным, 39-летний водитель Kia вовремя не отреагировал на появление лошади и врезался в нее. Несовершеннолетний всадник двигался навстречу иномарке. В результате случившегося подросток с травмами сам обратился в больницу. Его госпитализировали.