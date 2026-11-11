В Кабардино-Балкарии автомобилист сбил несовершеннолетнего всадника на лошади
В Кировском округе Кабардино-Балкарии столкнулись автомобиль и лошадь. ДТП произошло утром 10 ноября в поселке Фазанный, сообщили в региональной госавтоинспекции.
По предварительным данным, 39-летний водитель Kia вовремя не отреагировал на появление лошади и врезался в нее. Несовершеннолетний всадник двигался навстречу иномарке. В результате случившегося подросток с травмами сам обратился в больницу. Его госпитализировали.
В ходе проверки установлено, что подросток передвигался на семейной лошади без сопровождения взрослых. Светоотражающие элементы и средства защитной экипировки у него отсутствовали.
Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.