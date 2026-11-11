Продажи золотых украшений в Сочи выросли на 12% с начала года
В Сочи за январь—сентябрь 2026 года продажи золотых украшений в розничных магазинах Sokolov выросли на 12% в денежном выражении. Такой же прирост зафиксирован в целом по России. При этом средний чек в городе оказался выше общероссийского и составил 37,5 тыс. руб. против 32 тыс. руб. соответственно. Такие данные «Ъ-Сочи» привел аналитический центр ювелирного бренда.
По среднему чеку Сочи уступил Москве, где покупка золотого украшения обходилась в среднем в 39,7 тыс. руб., и Санкт-Петербургу (38,1 тыс. руб.). Среди городов с наиболее заметным ростом продаж в денежном выражении лидируют Челябинск (+37%), Иркутск (+35%) и Саратов (+29%).
Чаще всего сочинцы приобретали золотые украшения без вставок. Среди изделий с камнями наибольшим спросом пользовались украшения с бриллиантами и синтетическими алмазами. По цвету золота покупатели отдавали предпочтение красному и белому.
Кроме того, в городе вырос спрос на украшения с покрытием вермейль: в сентябре 2026 года их продажи были в 1,8 раза выше январского показателя. В целом по России за тот же период спрос на такие изделия увеличился в восемь раз.