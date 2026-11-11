В Крыму кредиторы выставили счет на 37,5 млн рублей торговому дому маслозавода

Арбитражный суд Республики Крым 18 августа 2026 года ввел в компании конкурсное производство. Инициатором банкротства в сентябре 2025 года выступила ФНС России в лице регионального управления по Республике Крым. Как следует из материалов дела, временный управляющий представил отчет, согласно которому должник фактически прекратил хозяйственную деятельность. Имущества, за счет которого возможно финансирование процедуры, не выявлено, а восстановить платежеспособность компании невозможно. Общая сумма требований, включенных в реестр, превышает 2 млн руб.