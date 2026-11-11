В Крыму кредиторы выставили счет на 37,5 млн рублей торговому дому маслозавода
В реестр требований кредиторов обанкротившегося ООО «Торговый дом Первый Крымский маслозавод» включены претензии на общую сумму 37,47 млн рублей. Соответствующие заявления поступили конкурсному управляющему Николаю
Смирнову. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Как следует из сообщения управляющего, крупнейшим кредитором выступило аффилированное предприятие — ООО «Первый Крымский Маслозавод». Оно потребовало включить в третью очередь реестра задолженность в размере 27,75 млн рублей. Требование основано на договоре аренды движимого имущества (оборудования) от 11 марта 2024 года и подтверждено решением Арбитражного суда Республики Крым от 5 августа 2025 года по делу.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТД ПКМ» зарегистрировано в 2015 году в с.п. Восходненское. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Уставный капитал компании составляет 10 млн руб. Учредитель — Тимур Блягоз. Выручка компании за 2024 год составила 254 млн руб., прибыль — 12,9 млн руб.
Вторую по объему претензию предъявило ООО «АРБО» — 9,69 млн руб. Основанием также послужил договор аренды (недвижимого имущества от 14.03.2024) и тот же судебный акт от 5 августа 2025 года.
Кроме коммерческих структур, претензии к должнику имеет государство. Инспекция по труду Республики Крым заявила требование на 30 тысяч рублей в виде административного штрафа.
Отдельную позицию в деле заняла Межрайонная инспекция ФНС №4 по Республике Башкортостан. Налоговики не заявляют новых денежных требований, но ходатайствуют об установлении статуса ранее включенной задолженности в 1,79 млн рублей как обеспеченной залогом трактора БЕЛАРУС 82.1 (2023 года выпуска).
Арбитражный суд Республики Крым 18 августа 2026 года ввел в компании конкурсное производство. Инициатором банкротства в сентябре 2025 года выступила ФНС России в лице регионального управления по Республике Крым. Как следует из материалов дела, временный управляющий представил отчет, согласно которому должник фактически прекратил хозяйственную деятельность. Имущества, за счет которого возможно финансирование процедуры, не выявлено, а восстановить платежеспособность компании невозможно. Общая сумма требований, включенных в реестр, превышает 2 млн руб.