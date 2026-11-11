Во Владикавказе двухкомнатные квартиры в октябре подешевели на 4,2%
Двухкомнатные квартиры во Владикавказе в октябре потеряли 4,2% в цене. Это одна из самых глубоких просадок среди 70 крупнейших городов России. Такие данные приводит федеральный портал «МИР КВАРТИР» по итогам анализа рынка аренды.
Однокомнатные квартиры во Владикавказе подешевели на 1,2% — до 26 751 руб./мес., оставив город на 29-й строчке рейтинга. «Двушки» сдаются в среднем за 32 672 руб./мес. — в пятерке главных падений по стране, помимо Владикавказа, Сочи (–10,4%), Брянск (–5,2%), Пенза (–4,7%) и Пермь (–3,9%). «Трешки» прибавили 3,7% — второй результат в России после Грозного (+5,3%), до 39 426 руб./мес.
Соседние кавказские города демонстрируют схожую разноголосицу. Грозный стал лидером антирейтинга падения и одновременно роста: «однушки» здесь подорожали на 1,7% — сильнее всех в стране, до 31 219 руб./мес. (13-е место), «трешки» — на 5,3%, до 54 289 руб./мес., а вот «двушки» сдалась на 1,9%, до 45 613 руб./мес. В Махачкале однокомнатные квартиры подешевели на 0,8%, до 29 705 руб./мес. (18-е место), двухкомнатные — на 0,1%, зато трехкомнатные выросли на 2%, до 44 844 руб./мес.
Единственный город Юга, где дорожали сразу два типа квартир, — Ставрополь: «однушки» прибавили 0,7% (23 295 руб./мес.), «двушки» — 1,9%, один из лучших результатов по стране (30 716 руб./мес.). Трехкомнатные при этом просели на 1,2%, до 35 653 руб./мес. — 50-е место рейтинга.
Общероссийский фон при этом пессимистичен: в среднем по 70 городам «однушки» в октябре подешевели на 2,1%, до 26 789 руб./мес., двух- и трехкомнатные — на 1,7% (33 824 и 42 542 руб./мес. соответственно). Рост цен на однокомнатные квартиры зафиксирован лишь в семи городах из 70 — и три из них (Грозный, Ставрополь и Магнитогорск с +1,1%) замыкают этот короткий список. Антирекордсменом стал Сочи, где ставки упали на 13,4% по однокомнатным и на 13% по трехкомнатным квартирам.