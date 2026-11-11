Во Владикавказе двухкомнатные квартиры в октябре подешевели на 4,2%

Общероссийский фон при этом пессимистичен: в среднем по 70 городам «однушки» в октябре подешевели на 2,1%, до 26 789 руб./мес., двух- и трехкомнатные — на 1,7% (33 824 и 42 542 руб./мес. соответственно). Рост цен на однокомнатные квартиры зафиксирован лишь в семи городах из 70 — и три из них (Грозный, Ставрополь и Магнитогорск с +1,1%) замыкают этот короткий список. Антирекордсменом стал Сочи, где ставки упали на 13,4% по однокомнатным и на 13% по трехкомнатным квартирам.