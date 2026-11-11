В Ульяновске оконный мастер украл у пенсионерки 700 тысяч рублей
Ульяновские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже крупной суммы у пожилой женщины, сообщило в среду, 11 ноября, УМВД РФ по Ульяновской области.
Как сообщает ведомство, в полицию Засвияжского района Ульяновска обратилась 79-летняя женщина с сообщением о краже. По подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний местный житель.
Предварительно было установлено, что задержанный ранее работал в компании, осуществляющей установку пластиковых окон. Уволившись, он сохранил доступ к клиентской базе и уже сам обзванивал клиентов, предлагая услуги по регулировке и обслуживанию оконных конструкций.
С таким предложением он обратился и к потерпевшей, после чего прибыл к ней по месту жительства и выполнил работы. При расчете женщина достала из комода свои накопления и отсчитала необходимую сумму. Обратив внимание на находящиеся у женщины деньги, мастер решил их похитить. Он заявил, что переданной суммы для оплаты услуг недостаточно, и предложил вместе проследовать к ближайшему банкомату для снятия недостающих средств. Пока потерпевшая собиралась, он похитил около 700 тыс. руб.
После этого мужчина сопроводил женщину к банкомату, где она сняла и передала ему дополнительную сумму в качестве оплаты за выполненные работы. Вернувшись домой, женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Похищенные деньги изъяты и возвращены пенсионерке. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.