В Ульяновске оконный мастер украл у пенсионерки 700 тысяч рублей

С таким предложением он обратился и к потерпевшей, после чего прибыл к ней по месту жительства и выполнил работы. При расчете женщина достала из комода свои накопления и отсчитала необходимую сумму. Обратив внимание на находящиеся у женщины деньги, мастер решил их похитить. Он заявил, что переданной суммы для оплаты услуг недостаточно, и предложил вместе проследовать к ближайшему банкомату для снятия недостающих средств. Пока потерпевшая собиралась, он похитил около 700 тыс. руб.