Аренда однокомнатных квартир в Ростове-на-Дону в октябре подешевела на 1,7%

Ставки аренды жилья в Ростове-на-Дону в октябре снизились по всем основным типам квартир. Такие данные по 70 крупнейшим городам России приводит федеральный портал «МИР КВАРТИР». В целом по стране цены на съемное жилье также падали: высокий сезон, в течение которого ставки обычно растут, в этом году продержался лишь два месяца — август и сентябрь.