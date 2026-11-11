Аренда однокомнатных квартир в Ростове-на-Дону в октябре подешевела на 1,7%
Ставки аренды жилья в Ростове-на-Дону в октябре снизились по всем основным типам квартир. Такие данные по 70 крупнейшим городам России приводит федеральный портал «МИР КВАРТИР». В целом по стране цены на съемное жилье также падали: высокий сезон, в течение которого ставки обычно растут, в этом году продержался лишь два месяца — август и сентябрь.
Однокомнатные квартиры в Ростове-на-Дону подешевели за месяц на 1,7% — до 27 084 руб./мес. Двухкомнатные потеряли 1,6% (34 502 руб./мес.), трехкомнатные — 1,8% (41 687 руб./мес.). Таким образом, донская столица опустилась на 27-е место рейтинга по стоимости «однушек», пропустив вперед Самару (27 011 руб./мес.).
Ориентиры соседних регионов схожи: в Краснодаре «однушка» сдалась на 1,3%, до 26 190 руб./мес., в Волгограде — на 3,2%, до 24 721 руб./мес., в Астрахани — на 3,4%, до 25 849 руб./мес. Единственный город Юга в списке растущих — Ставрополь, где однокомнатные квартиры подорожали на 0,7%, «двушки» — на 1,9%.
Общероссийская картина подтверждает тренд: в среднем по 70 городам «однушки» в октябре подешевели на 2,1%, до 26 789 руб./мес., двух- и трехкомнатные — на 1,7% (33 824 и 42 542 руб./мес. соответственно). Антирекордсменом стал Сочи, где ставки упали на 13,4% по однокомнатным и на 13% по трехкомнатным квартирам.
В росте цены из 70 городов «однушки» показали лишь в семи — лидировали Грозный (+1,7%) и Магнитогорск (+1,1%).