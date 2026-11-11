Прокуратура проводит проверку истории с выпавшей из окна школьницей в Краснодаре

В Краснодаре прокуратура начала проверку после инцидента со школьницей, выпавшей из окна класса на третьем этаже школы №73. Девочку госпитализировали, угрозы ее жизни нет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.